В правительстве Башкортостана объяснили причины задержки выплаты детских пособий

Ленара Иванова: «У нас 28 апреля "полетела" точка интеграции, это наша головная боль. 13 мая все восстановительные работы были завершены.

Там скопилось 7,5 тыс. заявлений, поданных до аварии, потом еще добавилось 12 тыс. То есть почти 20 тыс. заявлений у нас на сегодняшний день по выплате от трех до семи лет находятся в разборе.

Что касается выплат от восьми до 17 лет – этим занимается Пенсионный фонд, эту тему я не могу комментировать. Их просто огромное количество, образовался эффект "бутылочного горлышка". У нас то же самое было в 2020 году, когда начиналась выплата. Со всем разберемся».

Дмитрий Черенков: «Да, действительно "полетела" информационная система, но это только одна из проблем. Другая – выплаты по линии ПФР на детей от восьми до 17 лет.

Большое количество обращений. Дело в том, что жители начали подавать заявки с первого мая, когда были выходные, а рассматриваются они в рабочие дни. То есть на рассмотрение дается 10 рабочих дней, а если есть необходимость сделать какие-то дополнительные запросы – это еще плюс 20 рабочих дней.

Так что как в случае с Минсемьи, так и в случае с выплатами ПФР, мы сроки еще выдерживаем. По ПФР первые обращения должны быть обработаны до 19 мая. Все ведомства работали в выходные, несмотря на праздники, обрабатывали обращения».