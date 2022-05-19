Директор сети книжных магазинов «Эдвис» Эдуард Саитбаталов стал депутатом Госсобрания Башкортостана

В парламенте республики Эдуард Саитбаталов заменит покинувшую ранее Госсобрание Айгуль Гарееву. Она перешла на должность заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения.

«Эдуард Вильевич имеет богатый опыт общественной и парламентской деятельности. Он является инициатором многих просветительских мероприятий, участвует в благотворительных программах, руководит региональным партийным проектом "Образовательные стандарты второго поколения".

Был депутатом предыдущего, пятого созыва Госсобрания, хорошо зарекомендовал себя в составе комитета по образованию. Вопрос о профиле его работы и включении в состав конкретного комитета будет решен позже – с учетом его пожеланий и компетенций», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.