Депутат Айгуль Гареева покинула Госсобрание Башкортостана

Айгуль Гареева была выдвинута в Государственное Собрание партией «Единая Россия» по единому республиканскому избирательному округу. Она переходит в Министерство семьи, труда и социальной защиты населения.

«За время работы в Государственном собрании Айгуль Рашидовна инициировала принятие целого ряда республиканских законов, направленных на поддержку семей с детьми, в том числе приемных и патронатных семей, а также на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций.

Будучи председателем экспертного совета по вопросам некоммерческих организаций, регулярно проводила практические мероприятия, обучающие семинары для представителей НКО, помогала им готовить заявки для привлечения грантов. В Минтруде она будет курировать тот же блок вопросов уже в качестве заместителя министра», – прокомментировал уход Гареевой спикер парламента Константин Толкачев.