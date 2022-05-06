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В мэрии Уфы объяснили причины просадки грунта в районе строительства Восточного выезда

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В ночь на шестое мая на Лесном проезде образовалась воронка глубиной порядка пяти метров и диаметром 50 метров. В результате происшествия никто не пострадал.

ufacity.info

Обвалилась южная штольня, которую смонтировали 20 лет назад. Треснуло одно из креплений балки. Штольня использовалась как транспортная, по ней доставляли строительные материалы и вывозили грунт, образовавшийся при горнопроходческих работах.

Сразу после происшествия на место выехали специалисты и начали маркшейдерский мониторинг. В настоящее время уже ведутся восстановительные работы. Для безопасности территорию оградили и выставили круглосуточную охрану.

По состоянию на шестое мая на участке, где произошел провал грунта, работы по строительству тоннеля Восточного выезда не проводились, но укрепить опоры планировали в июне 2022 года.

В районе обрушения инженерных сетей и газовых трубопроводов нет, строительство Восточного выезда продолжится по плану.

Администрация подчеркивает, что прокладка тоннеля выполняется на безопасном расстоянии от жилых построек и социально значимых зданий.

В Уфе из-за просадки грунта образовалась 50-метровая воронка

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