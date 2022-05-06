В мэрии Уфы объяснили причины просадки грунта в районе строительства Восточного выезда

В ночь на шестое мая на Лесном проезде образовалась воронка глубиной порядка пяти метров и диаметром 50 метров. В результате происшествия никто не пострадал.
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Обвалилась южная штольня, которую смонтировали 20 лет назад. Треснуло одно из креплений балки. Штольня использовалась как транспортная, по ней доставляли строительные материалы и вывозили грунт, образовавшийся при горнопроходческих работах.
Сразу после происшествия на место выехали специалисты и начали маркшейдерский мониторинг. В настоящее время уже ведутся восстановительные работы. Для безопасности территорию оградили и выставили круглосуточную охрану.
По состоянию на шестое мая на участке, где произошел провал грунта, работы по строительству тоннеля Восточного выезда не проводились, но укрепить опоры планировали в июне 2022 года.
В районе обрушения инженерных сетей и газовых трубопроводов нет, строительство Восточного выезда продолжится по плану.
Администрация подчеркивает, что прокладка тоннеля выполняется на безопасном расстоянии от жилых построек и социально значимых зданий.
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