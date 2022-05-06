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В Уфе из-за просадки грунта образовалась 50-метровая воронка

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Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в соцсетях сообщил о значительном повреждении проезжей части одной из улиц города.

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

vk.com/ratmir.mavliev

Воронка глубиной порядка пяти метров и диаметром 50 метров образовалась на рядом с территорией по улице Лесной проезд, 3/2.

Предполагают, что это произошло около 2.30 шестого мая. Пострадавших нет, проехать к больнице № 21 и клинике «Мать и дитя» сейчас можно.

«Территорию огородили. Сейчас все городские службы на месте, выясняют причины. Дальше изыскания, по результатам которых приступим к восстановительным работам. Будем дополнительно сообщать о ситуации», – написал Ратмир Мавлиев.

Глава управления строительства «БГК» Павел Шаповалов сообщил о том, что в этом месте проходит штольня, некоторые крепления которой не заменялись с 90-х годов. Укрепительные работы были запланированы на июня 2022 года.

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