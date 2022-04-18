Бывший мэр Сибая Рустем Афзалов перешел на должность министра предпринимательства и туризма

Об отставке Афзалова стало известно сегодня, 18 апреля. Нового мэра определят в течение месяца.

«Я вообще всегда говорю, что тот, кто поработал главой муниципалитета, становится очень универсальным руководителем. Если у него все получается и он ответственно подходит к работе, то это человек с очень высокими компетенциями и человеческими качествами.

Четыре с половиной года вы работали мэром, самый сложный период пришелся на вашу службу – и карьер тушили, и с коронавирусом боролись. Город, тем не менее, развивается, экономика в неплохом состоянии, много объектов, поэтому я надеюсь, что на новой должности в качестве министра предпринимательства и туризма вы свои лучшие профессиональные качества реализуете», – сказал Радий Хабиров.