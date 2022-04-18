Мэр Сибая уходит в отставку и будет работать в правительстве Башкортостана

Какие именно функции Афзалов будет выполнять в правительстве, пока неизвестно. Он был мэром Сибая с 2017 года.

Когда в 2018 году в местном карьере началось горение руды и жители стали жаловаться на экологическую обстановку президенту, Афзалов на встрече с активистами заявил, что организатором обращения был человек из Баймака, который к Сибаю вообще отношения не имеет. При этом мэр несколько раз оскорбил его, в том числе назвал «козлом» и «экскрементом».

Когда об этом написали СМИ, Афзалов принес извинения, но Радия Хабирова они не устроили. Во время оперативного совещания он сделал мэру Сибая выговор и принес извинения жителям от его лица.

22 марта 2022 года на совещании в правительстве Радий Хабиров поздравил Афзалова с юбилеем словами: «Мы его поздравляем, учите русский язык. С уважением. Спасибо за Сибай, спасибо за вашу работу».