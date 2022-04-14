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В Башкортостане лук и свекла подорожали на 10-14% за неделю

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Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров в период с первого по восьмое апреля 2022 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали: свекла (14,1%), лук (10,2%), печенье (6,2%), яблоки (5,8%), макароны (4,3%), консервы мясные детские (4,1%), творог (4%), морковь (3,8%), консервы фруктовые детские (3,4%), пшено (3,3%) и гречка (3%).

Цены на первые две позиции растут катастрофическими темпами третью неделю подряд.

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на сметану (2,7%), молоко, муку и рис (по 2,1%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали: больше всего подешевели огурцы (12,8%), бананы (8,5%), помидоры (5%), овощные детские консервы (4,1%), соль (3,7%).

В Башкортостане сахар и овощи подорожали в 1,5-2 раза

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