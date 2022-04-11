В Башкортостане сахар и овощи подорожали в 1,5-2 раза

Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров с начала 2022 года.
Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров с декабря 2021 по март 2022 года сильнее всего подорожали:
Капуста – 97,8%;
Лук – 68,8%;
Морковь – 67,1%;
Бананы – 58%;
Сахар – 56,1%;
Груши – 37,9%;
Соль – 37,5%;
Виноград – 37,2%;
Свекла – 32,5%.
В целом цены более чем на 10% выросли практически по всем наименованиям. Подешевели за это время только свежие огурцы (5%) и яйца куриные (3,1%).
Очень слабо подорожало куриное мясо (0,5%), вообще из мяса сильнее всего поднялась цена на говядину (14,1%).
С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.
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