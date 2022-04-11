В Башкортостане сахар и овощи подорожали в 1,5-2 раза

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров с декабря 2021 по март 2022 года сильнее всего подорожали:

Капуста – 97,8%;

Лук – 68,8%;

Морковь – 67,1%;

Бананы – 58%;

Сахар – 56,1%;

Груши – 37,9%;

Соль – 37,5%;

Виноград – 37,2%;

Свекла – 32,5%.

В целом цены более чем на 10% выросли практически по всем наименованиям. Подешевели за это время только свежие огурцы (5%) и яйца куриные (3,1%).

Очень слабо подорожало куриное мясо (0,5%), вообще из мяса сильнее всего поднялась цена на говядину (14,1%).

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.