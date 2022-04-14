Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поехал на работу на велосипеде

«Доброе утро, дорогие друзья, сегодня первый день выкатил велосипед. Погода отличная, всем хорошего дня» – говорит Мавлиев, управляя велосипедом, в видео, опубликованном в соцсетях.

Ранее он пообещал, что будет ездить к зданию администрации на велосипеде регулярно и разными маршрутами.

11 апреля на совещании в правительстве Радий Хабиров поручил бросить все силы на уборку города от накопившейся за зиму грязи и начинать мойку улиц. Все основные работы должны завершиться к первому мая.