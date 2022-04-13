В Уфе демонтируют ограждения вдоль дорог

Демонтаж заборов в городе начнут с 18 апреля после согласования с ГИБДД. Их начали устанавливать в Уфе в 2017-2018 годах по инициативе мэра Ирека Ялалова.

Ялалов считал, что ограждения, хоть и портят внешний вид города, необходимы, чтобы приучить жителей переходить дорогу только там, где это разрешено. Установка ограждений была обязательным условием по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По мнению Ратмира Мавлиева, они представляют собой «большую проблему», так как зимой их повреждает техника при уборке снега, затем их приходится чинить и красить.

Ранее вездесущие уфимские заборы раскритиковал урбанист Илья Варламов, и даже включил их в отчет «10 главных проблем Уфы».