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В Уфе демонтируют ограждения вдоль дорог

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Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в эфире телеканала «Башкортостан 24» сообщил о планах убрать вездесущие заборы.

Демонтаж заборов в городе начнут с 18 апреля после согласования с ГИБДД. Их начали устанавливать в Уфе в 2017-2018 годах по инициативе мэра Ирека Ялалова.

Ялалов считал, что ограждения, хоть и портят внешний вид города, необходимы, чтобы приучить жителей переходить дорогу только там, где это разрешено. Установка ограждений была обязательным условием по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По мнению Ратмира Мавлиева, они представляют собой «большую проблему», так как зимой их повреждает техника при уборке снега, затем их приходится чинить и красить.

Ранее вездесущие уфимские заборы раскритиковал урбанист Илья Варламов, и даже включил их в отчет «10 главных проблем Уфы».

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