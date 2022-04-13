В Башкортостане новые автомобили подорожали на 21-29%

Индекс потребительских цен в прошлом месяце составил 109,3% по республике, по России в целом – 107,6%. За год (март 2022 к марту 2021) – 119,5% и 116,7% соответственно.

В непродовольственном секторе цены с февраля поднялись на 15,3%. Новые автомобили (отечественные и иномарки) стали дороже на 20,8-28,9%, шины для легковых автомобилей – на 37%.

Цены на ювелирные изделия из золота выросли в 1,5 раза, смартфоны, компьютеры, телевизоры – на 21,1-28,2%, электротовары – в среднем на 39% (в том числе холодильники – на 46,7%, стиральные машины – на 59,3%), инструменты – на 31,1%.

Отдельные виды моющих и чистящих средств подорожали на 9,2-26,1%, мебели – на 9-23,4%, строительных материалов – на 2,9-35,5%, обуви и одежды – на 2,5–22,7%.

Повышение цен на дизельное топливо и бензин автомобильный марки АИ-98 составило 0,1-0,4%. Снизились цены на газовое моторное топливо (на 13,8%).

Медикаменты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), подорожали в среднем на 6%, препараты, не входящие в список ЖНВЛП – на 18%.

В сфере услуг с начала года изменились слабо, за год – на 9,4%.