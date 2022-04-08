В Уфе подорожал проезд на новом маршруте №258

Как сообщает мэрия, ООО «Автомиг» информирует, что с первого мая 2022 года стоимость проезда поэтому маршруту составит 33 рубля за наличный и безналичный расчет, а по карте «Алга» – 28 рублей.

Повышение стоимости за проезд перевозчик связывает с ростом цен на запасные части, горюче-смазочные материалы, услуги автосервисов и технических центров, а также лизинговых платежей.

Ранее мы писали о том, что по той же причине с 15 апреля повысится стоимость проезда в автобусах государственного перевозчика «Башавтотранс»: за наличный расчет и по банковской карте проезд обойдется в 33 рубля; по транспортной карте «Алга» – в 28 рублей, экспрессный режим – 40 рублей.