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В Уфе проезд в общественном транспорте подорожает с 15 апреля

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Мэрия Уфы сообщает о грядущем повышении стоимости проезда на автобусах государственного «Башавтотранса» и еще пяти перевозчиков.

Фото: мэрия Уфы

С 15 апреля проезд на автобусах ГУП «Башавтотранс» за наличный расчет и по банковской карте обойдется в 33 рубля; по транспортной карте «Алга» – в 28 рублей, экспрессный режим – 40 рублей.

Об изменении стоимости проезда до 35 рублей (в том числе по карте «Алга») также информируют частные перевозчики:

– с 20 апреля – на маршрутах №214, №218, №257к;

– с 22 апреля – на маршруте № 244;

– 25 апреля – на маршрутах №210, №211, №221, №225, №228, №248, №249, №252, №266, №291.

Как сообщает администрация Уфы, повышение стоимости проезда связано с ростом цен на запасные части, горюче-смазочные материалы, услуги автосервисов и технических центров, а также лизинговых платежей.

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