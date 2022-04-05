В Уфе проезд в общественном транспорте подорожает с 15 апреля

С 15 апреля проезд на автобусах ГУП «Башавтотранс» за наличный расчет и по банковской карте обойдется в 33 рубля; по транспортной карте «Алга» – в 28 рублей, экспрессный режим – 40 рублей.

Об изменении стоимости проезда до 35 рублей (в том числе по карте «Алга») также информируют частные перевозчики:

– с 20 апреля – на маршрутах №214, №218, №257к;

– с 22 апреля – на маршруте № 244;

– 25 апреля – на маршрутах №210, №211, №221, №225, №228, №248, №249, №252, №266, №291.

Как сообщает администрация Уфы, повышение стоимости проезда связано с ростом цен на запасные части, горюче-смазочные материалы, услуги автосервисов и технических центров, а также лизинговых платежей.