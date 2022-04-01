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Минторг Башкортостана объяснил резкое повышение цен на соль

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Ранее мы писали о том, что, согласно отчету Башстата, соль, лук и капуста за неделю с 18 по 25 марта подорожали на 19,2-23,4%.

В Минторге республики заявили, что отпускная цена на соль не изменилась, так что повышение стоимости обусловлено ростом спроса. Также, вероятно, в статистике учитывалась соль не только нижнего ценового сегмента, но и более дорогие варианты.

«Это обусловлено повышенным спросом на соль со стороны населения и приобретением ее в очевидно больших, чем необходимо для частного потребления, объемах.

На сегодняшний день в министерство не поступала информация об увеличении отпускной цены на соль поставщиками. Вместе с тем сообщаем, что данные мониторинга подтверждают наличие соли в сетевой рознице по ценам ниже 10-12 рублей за килограмм», – сообщает агентство «Башинформ» со ссылкой на ведомство.

В Башкортостане соль, лук и капуста за неделю подорожали на 20%

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