В Башкортостане соль, лук и капуста за неделю подорожали на 20%

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в этот период сильнее всего подорожали: соль (23,4%), лук (20,8%), капуста (19,2%), морковь (13,3%), свекла (11,2%), рис (6,3%), картофель (5,5%), шоколадные конфеты (4,9%), бананы (4,8%) и сосиски (4,1%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на печенье (3,8%), сыры (3,5%) и сахар (2,9%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали: больше всего подешевели огурцы (10,4%) и помидоры (3,6%).

По итогам 2021 года овощи подорожали сильнее всего: катастрофически выросла цена на картофель и капусту – в 1,7 и 2,8 раза. В конце февраля из-за паники на фоне введения санкций из магазинов традиционно пропали гречка, сахар, мука и некоторые другие продукты, цены на них выросли на порядок.

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.