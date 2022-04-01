В Башкортостане подорожал проезд в общественном транспорте

Госкомитет по тарифам опубликовал новые тарифы на проезд на городских и пригородных маршрутах в республике. Грядущее повышение цен анонсировали в середине марта.
Стоимость проезда в автобусе «Башавтотранса» по городу при оплате наличными или банковской картой с сегодняшнего дня, первого апреля, поднялась с 29 до 33 рублей.
При оплате картой «Алга» – с 24 до 28 рублей.
Проезд в полуэкспрессах и экспрессах обойдется в 40 рублей.
На пригородных автобусах тариф составит 3,3 рубля за один километр пути, провоз багажа – 27 рублей.
Ранее мы писали о том, что перевозчики республики обратились к властям с просьбой повысить стоимость проезда в автобусах до 37 рублей, объясняя это подорожанием обслуживания автомобилей в автосервисах и ростом цен на запчасти и лизинговых платежей.
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