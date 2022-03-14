В Башкортостане перевозчики хотят повысить стоимость проезда в автобусах

Они объясняют это подорожанием обслуживания автомобилей в автосервисах и ростом цен на запчасти и лизинговых платежей.

Первоначально письмо к властям направила компания «Автомиг», другие перевозчики его поддержали. «Автомиг» обслуживает маршруты №167 и №298 в Уфе.

В обращении говорится, что с нынешним тарифом компании работают в убыток и не могут повышать зарплату сотрудникам, а тариф в 37 рублей – это фактически себестоимость проезда.

На сегодняшний день в Уфе стоимость проезда в автобусах по городу колеблется от 25 до 35 рублей в зависимости от маршрута и способа оплаты.