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В Уфе подорожает проезд в автобусах

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Частный перевозчик ООО «Альянс СКД» принял решение повысить стоимость проезда в автобусах сразу по нескольким уфимским маршрутам.

С первого апреля 2022 года проезд по маршрутам 122, 151д, 171, 213, 214, 218 и 257к подорожает до 35 рублей.

Эти маршруты выезжают за город – до населенных пунктов Авдон, Дема, Мармылево, Мысовцево и Чишмы.

Ранее мы писали о том, что Госкомитет по тарифам собирается поднять стоимость проезда на всех городских, пригородных и межмуниципальных маршрутах общественного транспорта.

Тариф на проезд в автобусе по городу при оплате наличными или банковской картой поднимется с 29 до 33 рублей.

При оплате картой «Алга» – с 24 до 28 рублей.

Проезд в полуэкспрессах и экспрессах обойдется в 40 рублей.

Документ может вступить в силу уже в апреле 2022 года.

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