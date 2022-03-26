В Уфе подорожает проезд в автобусах

Частный перевозчик ООО «Альянс СКД» принял решение повысить стоимость проезда в автобусах сразу по нескольким уфимским маршрутам.
С первого апреля 2022 года проезд по маршрутам 122, 151д, 171, 213, 214, 218 и 257к подорожает до 35 рублей.
Эти маршруты выезжают за город – до населенных пунктов Авдон, Дема, Мармылево, Мысовцево и Чишмы.
Ранее мы писали о том, что Госкомитет по тарифам собирается поднять стоимость проезда на всех городских, пригородных и межмуниципальных маршрутах общественного транспорта.
Тариф на проезд в автобусе по городу при оплате наличными или банковской картой поднимется с 29 до 33 рублей.
При оплате картой «Алга» – с 24 до 28 рублей.
Проезд в полуэкспрессах и экспрессах обойдется в 40 рублей.
Документ может вступить в силу уже в апреле 2022 года.
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