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В Башкортостане подорожает проезд в общественном транспорте

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Проект документа об установлении цен на проезд опубликовал Госкомитет по тарифам. Цены поднимут на всех городских, пригородных и межмуниципальных маршрутах общественного транспорта.

Стоимость проезда в автобусе по городу при оплате наличными или банковской картой поднимется с 29 до 33 рублей.

При оплате картой «Алга» – с 24 до 28 рублей.

Проезд в полуэкспрессах и экспрессах обойдется в 40 рублей.

Документ может вступить в силу уже в апреле 2022 года.

Ранее мы писали о том, что перевозчики республики обратились к властям с просьбой повысить стоимость проезда в автобусах до 37 рублей, объясняя это подорожанием обслуживания автомобилей в автосервисах и ростом цен на запчасти и лизинговых платежей.

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