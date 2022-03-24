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Министр торговли Башкортостана: «Мы ожидаем, что через две-три недели начнется ценовой спад»

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Глава Башкортостана Радий Хабиров провел заседание оперативного штаба по обеспечению социально-экономического развития региона. Одним из ключевых вопросов в повестке был рост цен на отдельные товары.

В соцсетях больше всего вопросов от жителей поступает о нехватке сахара в магазинах, подорожании детского питания и товаров для новорожденных, а также писчей бумаги.

Министр торговли и услуг региона Алексей Гусев доложил, что удалось наладить логистику по бесперебойной поставке социально значимых товаров в магазины.

«Наша задача – чтобы весь необходимый товар был на прилавках. Мы ожидаем, что через две-три недели начнется ценовой спад, как это сейчас происходит с бытовой техникой – из-за падения спроса на эти товары цены на них начали снижаться», – сообщил Алексей Гусев.

Радий Хабиров поручил регулярно проводить сельскохозяйственные ярмарки в городах и райцентрах, так как они и помогают местным фермерам, и влияют на ценообразование в магазинах.

в Башкортостане сахар, лук и помидоры за неделю подорожали на 10%

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