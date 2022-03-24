Министр торговли Башкортостана: «Мы ожидаем, что через две-три недели начнется ценовой спад»

В соцсетях больше всего вопросов от жителей поступает о нехватке сахара в магазинах, подорожании детского питания и товаров для новорожденных, а также писчей бумаги.

Министр торговли и услуг региона Алексей Гусев доложил, что удалось наладить логистику по бесперебойной поставке социально значимых товаров в магазины.

«Наша задача – чтобы весь необходимый товар был на прилавках. Мы ожидаем, что через две-три недели начнется ценовой спад, как это сейчас происходит с бытовой техникой – из-за падения спроса на эти товары цены на них начали снижаться», – сообщил Алексей Гусев.

Радий Хабиров поручил регулярно проводить сельскохозяйственные ярмарки в городах и райцентрах, так как они и помогают местным фермерам, и влияют на ценообразование в магазинах.