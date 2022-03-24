Экс-советник Радия Хабирова Ольга Сарапулова уходит из Главархитектуры Уфы

Ольга Сарапулова сообщила о том, что покидает должность после утверждения генплана Уфы, так как его разработка и утверждение были главной целью, ради которой она и пришла в Главархитектуру.

Теперь Сарапулова планирует и дальше заниматься общественной деятельностью, связанной с архитектурой города и созданием общественных пространств. Она является также куратором Института развития городов Башкортостана.

Ранее мы писали о том, что Сарапулова была освобождена от должности советника Радия Хабирова по вопросам развития общественного пространства и городской среды после публикации в соцсетях поста, в котором раскритиковала систему здравоохранения России.