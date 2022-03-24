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Экс-советник Радия Хабирова Ольга Сарапулова уходит из Главархитектуры Уфы

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В главном управлении архитектуры Уфы Ольга Сарапулова была заместителем руководителя. Ранее ее освободили от должности советника главы Башкортостана.

Ольга Сарапулова сообщила о том, что покидает должность после утверждения генплана Уфы, так как его разработка и утверждение были главной целью, ради которой она и пришла в Главархитектуру.

Теперь Сарапулова планирует и дальше заниматься общественной деятельностью, связанной с архитектурой города и созданием общественных пространств. Она является также куратором Института развития городов Башкортостана.

Ранее мы писали о том, что Сарапулова была освобождена от должности советника Радия Хабирова по вопросам развития общественного пространства и городской среды после публикации в соцсетях поста, в котором раскритиковала систему здравоохранения России.

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