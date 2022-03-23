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В Уфе съезд на Заки Валиди откроют ко Дню города

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Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев рассказал о ходе работ по расширению пропускной способности одной из транспортных развязок города.

vk.com/ratmir.mavliev

«На пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди идет реконструкция съезда С-2. Планируем, что строительство новых съездов увеличит пропускную способность транспортной развязки на 27%.

С учетом необходимых погодных условий, на устройство проезжей части подрядчики выйдут уже с первого мая. Сам запуск движения по съезду запланирован на 12 июня этого года – ко Дню города», – написал Ратмир Мавлиев.

Ранее мы писали о том, что к 2024 году в Уфе появится развязка у Монумента Дружбы. На ее проектирование город потратит 43,8 млн рублей.

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