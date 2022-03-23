На проект новой развязки в Уфе потратят почти 44 млн рублей

Подрядчик уже определен, цена контракта по результатам конкурса снизилась с 44,5 до 43,8 млн рублей.

Проект развязки должен быть готов до 20 марта 2023 года, строительство начнется в 2023 и завершится в 2024 году, когда будет праздноваться 450-летие со дня основания города.

На одном уровне развязки пересекутся улицы Набережная, Заки Валиди, Посадская и Октябрьской революции, на другом – Менделеева, Пугачева и Сочинская.