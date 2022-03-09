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В Башкортостане закроются все 12 ресторанов McDonald’s

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Из-за санкций, наложенных Европой и США на Россию, McDonald’s временно приостанавливает работу всех 850 ресторанов в России. В них работает порядка 62 тыс. сотрудников.

Фото: Николай Рубцов

Офис McDonald’s продолжит работу в прежнем режиме, но 12 ресторанов, расположенных на территории Башкортостана, обслуживать гостей не будут.

Сроки возвращения к обычному режиму работы, по-видимому, зависят от геополитической обстановки. Компания продолжит выплачивать зарплату сотрудникам и выполнять обязательства перед поставщиками.

Также продолжит работу благотворительный фонд McDonald’s «Дома Роналда Макдоналда», помогающий семьям с больными детьми.

Остается ли в силе план по строительству социальной гостиницы в Уфе – пока неизвестно.

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