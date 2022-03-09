В Башкортостане закроются все 12 ресторанов McDonald’s

Офис McDonald’s продолжит работу в прежнем режиме, но 12 ресторанов, расположенных на территории Башкортостана, обслуживать гостей не будут.

Сроки возвращения к обычному режиму работы, по-видимому, зависят от геополитической обстановки. Компания продолжит выплачивать зарплату сотрудникам и выполнять обязательства перед поставщиками.

Также продолжит работу благотворительный фонд McDonald’s «Дома Роналда Макдоналда», помогающий семьям с больными детьми.

Остается ли в силе план по строительству социальной гостиницы в Уфе – пока неизвестно.