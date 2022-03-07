Стало известно, останется ли магазин Uniqlo в Уфе

На фоне массового бегства модных брендов президент холдинга Fast Retailing Тадаши Янаи заявил, что «продолжит следить за ситуацией», но «на данный момент не планирует приостанавливать деятельность» 49 магазинов Uniqlo, открывшихся в России.

«Одежда – это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы», – сказал Янаи.

С шестого марта работу приостановили магазины Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti и Women's Secret.

Ранее в Уфе также прекратили работу магазины H&M, Mango и Monki, Ikea закрылся с четвертого марта и, как ожидается, откроется только 31 мая.