В Уфе ограничат движение транспорта по кольцу на Центральном рынке

Четвертого, пятого и шестого марта с 23.00 до 5.00 будет ограничено движение транспорта по кольцу на пересечении улиц Цюрупа, Революционной и 50-летия Октября.

Ограничение связано с ремонтными работами, проводимыми предприятием «Уфагорсвет». Характер работ не раскрывается.

Ранее мы писали о том, что после 2024 года транспортное кольцо на Центральном рынке планируют убрать вообще: вместо него будет П-образный перекресток со светофорным регулированием, в центре которого расположится сквер площадью более четырех квадратных километров.