В Уфе ограничат движение транспорта по кольцу на Центральном рынке

Администрация Уфы сообщает об ограничении движения транспорта на проблемном участке дороги, но вряд ли оно спровоцирует значительные пробки.
Четвертого, пятого и шестого марта с 23.00 до 5.00 будет ограничено движение транспорта по кольцу на пересечении улиц Цюрупа, Революционной и 50-летия Октября.
Ограничение связано с ремонтными работами, проводимыми предприятием «Уфагорсвет». Характер работ не раскрывается.
Ранее мы писали о том, что после 2024 года транспортное кольцо на Центральном рынке планируют убрать вообще: вместо него будет П-образный перекресток со светофорным регулированием, в центре которого расположится сквер площадью более четырех квадратных километров.
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