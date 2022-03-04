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В Уфе ограничат движение транспорта по кольцу на Центральном рынке

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Администрация Уфы сообщает об ограничении движения транспорта на проблемном участке дороги, но вряд ли оно спровоцирует значительные пробки.

Четвертого, пятого и шестого марта с 23.00 до 5.00 будет ограничено движение транспорта по кольцу на пересечении улиц Цюрупа, Революционной и 50-летия Октября.

Ограничение связано с ремонтными работами, проводимыми предприятием «Уфагорсвет». Характер работ не раскрывается.

Ранее мы писали о том, что после 2024 года транспортное кольцо на Центральном рынке планируют убрать вообще: вместо него будет П-образный перекресток со светофорным регулированием, в центре которого расположится сквер площадью более четырех квадратных километров.

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