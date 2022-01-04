Стало известно, когда появится сквер на месте транспортного кольца на Центральном рынке

Новость о том, что кольцо около улицы Революционной переоборудуют в сквер и полностью изменят схему проезда, вызвала неоднозначную реакцию у жителей Уфы: одни считают, что это создаст лишние пробки, другие рады, так как на кольце нередко случаются аварии.
Фото: S' Kh
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на мэрию города, в ближайшее время убирать транспортное кольцо не планируют, так как это очень трудоемкий проект. Как ожидается, работы по нему начнутся после 2024 года.
Ранее в постановлении Сергея Грекова об утверждении проекта планировки и межевания улицы Революционной был приведен список запланированных изменений в этой округе.
– На месте нынешнего кольца будет П-образный перекресток со светофорным регулированием, в центре которого расположится сквер площадью более четырех квадратных километров.
– На участке между улицами Аксакова и Карла Маркса, ширина улицы в красных линиях уменьшается от 69 до 40 метров.
– На участке от улицы Карла Маркса до Цюрупы ширина Революционной в красных линиях уменьшается от 65 до 63 метров.
– Снесут более шести квадратных километров помещений, из них 512 метров – жилых.
– Неподалеку от улицы Ленина расположится памятник в честь 50-летия Великой Октябрьской Революции.
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