В Башкортостане запустят антикризисный штаб, бизнес получит поддержку

Об этом 28 февраля сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

«С завтрашнего дня начинает работу антикризисный штаб, который будет определять меры государственной поддержки, необходимые системообразующим предприятиям для того, чтобы они функционировали стабильно.

Экспортоориентированным предприятиям точно будет оказана дополнительная государственная поддержка для того, чтобы они работали планомерно.

Ну а для малого и среднего бизнеса у нас традиционно есть ряд мер, которые позволят им развиваться без сокращения рабочих мест.

Думаю, в течение недели мы анализ завершим и уже точно окончательные приоритеты расставим», – рассказал Назаров.