Премьер-министр Башкортостана: «Наши граждане не почувствуют каких-то осложнений»

«Было проведено заседание правительства, определен ряд направлений, который касается возможного осложнения ситуации в связи с санкционной политикой Запада.

Предварительный анализ показал, что все социальные обязательства мы в состоянии выполнять безукоризненно, наши граждане не почувствуют каких-то осложнений.

Что касается национальных проектов и федеральных программ, мы тоже все обязательства выполним своевременно.

Все объекты, которые сейчас на стадии строительства, мы тоже имеем возможность завершить в те сроки, которые были определены. По новым объектам все планы пока остаются в силе. Будем повышать эффективность каждого бюджетного рубля и за счет этого достигнем необходимого баланса», – сказал Назаров.