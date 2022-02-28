Премьер-министр Башкортостана: «Наши граждане не почувствуют каких-то осложнений»

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров рассказал о том, как правительство готовится к возможному наступлению экономического кризиса из-за санкций.
instagram.com/agnazarov
«Было проведено заседание правительства, определен ряд направлений, который касается возможного осложнения ситуации в связи с санкционной политикой Запада.
Предварительный анализ показал, что все социальные обязательства мы в состоянии выполнять безукоризненно, наши граждане не почувствуют каких-то осложнений.
Что касается национальных проектов и федеральных программ, мы тоже все обязательства выполним своевременно.
Все объекты, которые сейчас на стадии строительства, мы тоже имеем возможность завершить в те сроки, которые были определены. По новым объектам все планы пока остаются в силе. Будем повышать эффективность каждого бюджетного рубля и за счет этого достигнем необходимого баланса», – сказал Назаров.
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