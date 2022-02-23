Фактом передачи земель в аренду французским пчеловодам заинтересовалась прокуратура Башкортостана

«Предварительно установлено, что Министерство лесного хозяйства республики объявило и частично провело аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков в Ишимбайском районе под пасеки ООО "Би хеппи", учредителем которого является иностранный инвестор.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка обоснованности проведения аукционов и передачи земли названному юридическому лицу, при наличии оснований решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – говорится в заявлении на сайте прокуратуры.

Ранее мы писали о том, что против открытия иностранных пасек в регионе выступили пчеловоды и жители. В феврале они организовали флешмоб, на который пришли около тысячи человек.