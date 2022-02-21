Пчеловоды и жители Башкортостана выступили против завоза в регион французской пчелы

Французская компания «Би Хэппи» планирует арендовать часть земель в Ишимбайском районе под проект по промышленному производству меда, общая стоимость которого – порядка 3,8 млрд рублей. Со временем проект, по планам инвесторов, охватит 11 муниципалитетов.

Возможное вторжение французской пчелы в регион не устраивает местных пчеловодов, так как чужие пчелы будут скрещиваться и воевать с местными, что может привести к порче уникального генофонда башкирской пчелы.

Организаторы назвали мероприятие «флешмобом». По их словам, он прошел мирно, в формате шествия с песнями и танцами. К месту проведения мероприятия приехала полиция, но собравшихся разгонять не пытались.

Тем временем вице-премьер правительства республики Азат Бадранов назвал разговоры об исчезновении башкирской пчелы «конспирологией», а организаторов протестов традиционно обвинил в попытках «односторонней политизации этих вопросов без конструктивного решения проблем».