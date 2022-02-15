В Башкортостане предлагают самые высокие зарплаты в ПФО

Сервис hh.ru составил топ регионов ПФО по среднему уровню зарплат, предлагаемых в вакансиях за январь 2022 года.
Первую строчку в рейтинге занял Башкортостан: в вакансиях по республике средняя зарплата составляет 48,8 тыс. рублей.
Следом идут Татарстан (46 тыс. рублей), Нижегородская область (44,7 тыс. рублей), Оренбургская область (44,7 тыс. рублей) и Пермский край (43,6 тыс. рублей).
Всего было проанализировано более 163 тыс. вакансий с января 2022 года. Для сравнения: в среднем по России предлагают 52,5 тыс. рублей.
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