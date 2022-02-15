В Башкортостане предлагают самые высокие зарплаты в ПФО

Первую строчку в рейтинге занял Башкортостан: в вакансиях по республике средняя зарплата составляет 48,8 тыс. рублей.

Следом идут Татарстан (46 тыс. рублей), Нижегородская область (44,7 тыс. рублей), Оренбургская область (44,7 тыс. рублей) и Пермский край (43,6 тыс. рублей).

Всего было проанализировано более 163 тыс. вакансий с января 2022 года. Для сравнения: в среднем по России предлагают 52,5 тыс. рублей.