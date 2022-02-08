Названы самые высокооплачиваемые вакансии февраля в Уфе

Топ-5 вакансий в Уфе выглядит следующим образом:

1. Программист 1С в компанию «Ньювижн Тэкнолоджис» на удаленку. Предлагаемая зарплата – 150-220 тыс. рублей в месяц.

2. Менеджер по развитию продаж в компанию «Очаково». Предлагаемая зарплата – до 150 тыс. рублей в месяц.

3. Региональный менеджер по поиску помещений в сеть аптек «Вита». Предлагаемая зарплата – от 100 тыс. рублей в месяц.

4. Инженер-проектировщик ПГС с переездом в Москву. Предлагаемая зарплата – до 80 тыс. рублей в месяц.

5. Старший программист 1С в МУП «Уфаводоканал». Предлагаемая зарплата – 80 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают 100-120 тыс. рублей в месяц (программист 1С), в Казани – 180-200 тыс. рублей в месяц (зубной техник-керамист), в Москве – от 400 тыс. рублей в месяц (коммерческий директор).