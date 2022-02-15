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В Уфе на улице Революционной появились новые дорожные знаки

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Администрация Уфы запретила парковку на части улицы Революционной из-за того, что автомобили на обочине мешают уборке снега.

vk.com/ufagibdd

Новые знаки «Остановка запрещена», «Зона действия» и «Работает эвакуатор», «Время стоянки» появились на улице Революционной от дома 162 в сторону улицы Николая Дмитриева и в обратном направлении.

Напомним, что с июня 2022 года часть улицы Революционной войдет в пилотную зону, в которой парковка на обочине станет платной в рабочие дни с 7.00 до 21.00. Бесплатно можно будет простоять не более 20 минут.

Правом бесплатной парковки будут пользоваться ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и граждане, перевозящие их, автомобили спецслужб (пожарные, полиция, скорая помощь), многодетные семьи, а также электромобили. Подробнее об этом можно почитать тут.

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