В Уфе на улице Революционной появились новые дорожные знаки

Новые знаки «Остановка запрещена», «Зона действия» и «Работает эвакуатор», «Время стоянки» появились на улице Революционной от дома 162 в сторону улицы Николая Дмитриева и в обратном направлении.

Напомним, что с июня 2022 года часть улицы Революционной войдет в пилотную зону, в которой парковка на обочине станет платной в рабочие дни с 7.00 до 21.00. Бесплатно можно будет простоять не более 20 минут.

Правом бесплатной парковки будут пользоваться ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и граждане, перевозящие их, автомобили спецслужб (пожарные, полиция, скорая помощь), многодетные семьи, а также электромобили. Подробнее об этом можно почитать тут.