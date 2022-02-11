Стало известно, когда в Уфе появятся платные парковки

Работы начнутся в апреле, первые платные парковки появятся в городе уже первого июня 2022 года.

В пилотную зону вошли 26 улиц:

Заки Валиди, Пушкина, Свердлова, Октябрьской Революции, Коммунистическая, Чернышевского, Красина, Кирова, Достоевского, Революционная, Новомостовая, Цюрупы, Советская, Ленина, Театральная, Мустая Карима, Карла Маркса, Гоголя, Крупской, Кустарная, Мингажева, Пархоменко, Ветошникова, Айская, Амурская, Крестьянская.

На них создадут 3700 парковочных мест. Парковки будут платными в рабочие дни с 7.00 до 21.00. Бесплатно можно будет простоять не более 20 минут.

Правом бесплатной парковки будут пользоваться ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и граждане, перевозящие их, автомобили спецслужб (пожарные, полиция, скорая помощь), многодетные семьи, а также электромобили.

Льготным категориям граждан будет необходимо получить парковочное разрешение и попасть в соответствующий реестр (реестр парковочных разрешений инвалидов, ветеранов ВОВ, многодетных семей).