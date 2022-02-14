В Уфе запустили новый автобусный маршрут от Черниковки до аэропорта

Администрация Уфы продолжает модернизацию транспортной системы города. Сегодня, 14 февраля, был запущен новый автобусный маршрут, пока что – в тестовом режиме.
Об этом сообщил глава Минтранса Александр Булушев. Новый маршрут получил номер 167, он пролегает от Черниковки до аэропорта через проспект Октября, Зеленую рощу и проспект Салавата Юлаева. Автобусы будут проезжать по уфимскому району, поэтому маршрут считается межмуниципальным.
Ранее этот маршрут анонсировал Радий Хабиров: частный перевозчик направит по нему 35 экологичных автобусов большого класса.
По словам Булушева, в ходе пробной обкатки будут собирать отзывы всех пассажиров, после чего маршрут может быть изменен для закрытия проблемных участков.
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