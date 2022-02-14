В Уфе запустили новый автобусный маршрут от Черниковки до аэропорта

Об этом сообщил глава Минтранса Александр Булушев. Новый маршрут получил номер 167, он пролегает от Черниковки до аэропорта через проспект Октября, Зеленую рощу и проспект Салавата Юлаева. Автобусы будут проезжать по уфимскому району, поэтому маршрут считается межмуниципальным.

Ранее этот маршрут анонсировал Радий Хабиров: частный перевозчик направит по нему 35 экологичных автобусов большого класса.

По словам Булушева, в ходе пробной обкатки будут собирать отзывы всех пассажиров, после чего маршрут может быть изменен для закрытия проблемных участков.