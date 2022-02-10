В Уфе появится новый автобусный маршрут от Черниковки до аэропорта

«С понедельника на улицах Уфы появятся еще 35 новых автобусов. Они пойдут по новому маршруту, о котором очень просили жители – с Черниковки до аэропорта через проспект Октября, Зеленую рощу и проспект Салавата Юлаева. Маршрут новый, мы его протестируем. Возможны по просьбам пассажиров и корректировки.

Автобусы эти экологичные, на газе. Они большого класса, низкопольные. Это очень удобно для городских маршрутов. Важно то, что это уже не государственные автобусы. Это автобусы, которые покупают по нашей просьбе частные перевозчики.

Хочу сказать, что мы вышли на лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по среднему возрасту пассажирских автобусов. Им в основном по 3-4 года. А еще несколько лет назад были по 10 и старше.

Очень много шума было с решением убрать "ПАЗики", не разрешать возить наших жителей на старых машинах. Я действительно считаю, что наша Уфа достойна, чтобы парк автобусов, которые ездят по ее улицам, был новым и современным. К концу этого года мы добавим еще 77 больших автобусов нашему госперевозчику "Башавтотрансу", новую технику закупят и частники.

Мы начали следующий важный этап транспортной реформы в Башкортостане – соблюдение графика перевозок, разумных интервалов движения, прием безналичных форм оплаты, в целом вежливое и современное обслуживание пассажиров.

P.S. Чтобы освежить память, всмотритесь в фото и вспомните, что творилось на улицах Уфы с этими безумными "ПАЗиками", агрессивной манерой вождения и стилем охоты за пассажирами. И сравните с нынешним состоянием автобусов. Все-таки здесь не Техас», – написал Радий Хабиров в Instagram.