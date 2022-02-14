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«Это очень важная задача»: Радий Хабиров призвал усилить борьбу с незаконной рекламой

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14 февраля на совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров заслушал доклад о борьбе с незаконными рекламными конструкциями в регионе.

ufacity.info

«Это очень важная задача. Незаконных рекламных конструкций быть не должно, потому что они забирают бюджетные деньги», – сказал Радий Хабиров.

Также глава республики распорядился убрать фанерные рекламные щиты, стоящие вдоль дороги Уфа-Аэропорт и на основных улицах Уфы, и установить на их месте плазменные панели.

На сегодняшний день контракты на размещение рекламы вдоль трассы подписаны до 2025-2027 годов, что, по словам Радия Хабирова, недопустимо, так как к празднованию 450-летия Уфы уличная реклама в городе должна быть современной и высокотехнологичной.

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