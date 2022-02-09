Верховный суд Башкортостана обязал «БашРТС» произвести перерасчет платы за отопление

Основанием для обращения в суд послужили многочисленные обращения граждан в органы прокуратуры в декабре 2020 года.

Поставщик тепла с решением Орджоникидзевского районного суда не согласился и подал апелляцию, но Верховный суд республики оставил решение без изменения, доводы жалобы ответчика – без удовлетворения.

«Результаты прокурорской проверки показали, что ресурсоснабжающая организация нарушила условия договоров теплоснабжения, повлекшие предоставление жильцам многоквартирных домов некачественную коммунальную услугу и необоснованное завышение начислений за отопление», – говорится в заявлении на сайте прокуратуры республики.