«Грабеж и беспредел»: жители Башкортостана снова массово жалуются Радию Хабирову на счета от «БашРТС»

«Доброе утро, Радий Фаритович! Прошу разобраться с беспределом, который творится в "БашРТС" в г. Стерлитамак! В этом месяце принесли квитанцию в 3500 руб. за 43 квадратных метра! Это что за сумма такая?! Морозов не было, чтобы так топить и присылать такие цифры! Прошу разобраться в данном вопросе!»

«Замена "БашРТС" есть вообще? За отопление больше, чем все остальные платежки ком. услуг вместе взятые! Мы работает и не успевает оплачивать квартплату, бешеная стала из за отопления, у бабушки вообще долг копить я начал, т.к. не хватает пенсии, чтобы оплатить!»

«Разберись уже с "БашРТС", что там вообще происходит????? К кому обращаться, за три месяца 23 т. за двушку насчитали за зиму, что за тарифы там у них??? Чем они топят дом, откуда такие ценники на горячую воду????»

«Когда разберетесь с "БашРТС"? Однокомнатная квартира. 37,4 кв. м. платеж – 3075 руб. Начиная с ноября месяца платеж растет каждый месяц на 800 руб. Квартира у меня находится посередине на лестничной клетке на этаже. Дом новый, батареи вообще отключены, потому что и так температура в кв. +26, живу с открытым балконом и окно на балконе открыто в режиме проветривания. Когда разберетесь с этим беспределом?»

«Здравствуйте. Двушка, хрущевка, отопление – 4580! Прошу разобраться с очередным грабежом от "БашРТС"! Что за бездействие Хабирова?»

«Опять грабеж "БашРТС". Декабрь – почти 6500. Январь – почти 7500!!!!! Притом что морозов-то не было ни в декабре, ни в январе, и за январь еще больше начислили. Предоставьте другого оператору услуг. В Зеленой роще нет "БашРТС" как поставщика отопления, и коммуналка адекватная по сравнению с "БашРТС". ПОЧЕМУ ЖИТЕЛЕЙ ЗА ИДИОТОВ-ТО ДЕРЖАТ?! Вообще ничего не меняется, на протяжении двух лет только гигантские суммы».

«Звонила в "БашРТС" в начале января узнать, почему подорожало отопление за декабрь почти на 900 рублей, так они натуральным образом кричат в трубку, перебивают, не дают слова сказать. А в конце разговора с ухмылкой сказала, что в феврале ждите квитанцию за январь еще дороже и это не предел, и прохихикала. За месяц выходит 7500 рублей квартплата при зарплате 19550 рублей. Как можно жить на 12050 рублей в месяц, имея двоих детей? Выживать, наверное, будет точнее сказано».

И так далее. На сегодняшний день большинство комментариев под последними постами Радия Хабирова так или иначе возвращается к темам уборки улиц и произвола со стороны «БашРТС».