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В Башкортостане снова подорожали овощи

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Республиканское отделение Федеральной службы статистики опубликовало данные мониторинга цен на некоторые виды товаров по итогам января 2022 года.

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с 21 по 28 января сильнее всего подорожали: огурцы (4,7%), капуста и мясные детские консервы (по 3,5%), свекла (3,2%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на морковь (2,7%), сахар (1,8%), муку, молоко и овощные детские консервы (по 1,4%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали: больше всего подешевели шоколадные конфеты (1,5%) и яйца (1,1%).

По итогам 2021 года овощи подорожали сильнее всего: катастрофически выросла цена на картофель и капусту – в 1,7 и 2,8 раза.

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.

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