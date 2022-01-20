Какие продукты за год подорожали в Башкортостане сильнее всего?

Согласно отчету Башстата, картофель и капуста за год стали дороже в 1,7 и 2,8 раза соответственно, морковь, свекла и чеснок – в 1,3-1,6 раза.

Гречневая крупа подорожала на 35,6%, другие крупы – до 22,1%, горох и фасоль – на 34,6%.

Мясо подорожало на 10,8-17,3%, мясо птицы – в среднем на 23,7%.

На 11,7% выросла цена на пшеничную муку, хлеб подорожал на 13,3-19,0%.

Куриное яйцо в конце 2021 года в среднем обходилось на 20,1% дороже, чем в начале, сахар – на 13,5%, молоко – на 13,8%.