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Депутаты Госсобрания Башкортостана передали медикам служебные автомобили

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С началом новой волны коронавируса, вызванной штаммом «омикрон», в поликлиниках случился коллапс: жители стали массово жаловаться на громадные очереди в больницах и отсутствие возможности вызвать врача на дом.

Спикер парламента Константин Толкачев сообщил о том, что служебные машины депутатов были переданы врачам для поездок к больным, а также для оказания волонтерской и благотворительной помощи населению.

«С начала пандемии депутаты неоднократно принимали такое решение. В ситуации нарастания волны заболевания необходимо использовать все имеющиеся возможности для помощи врачам. Машины переданы Министерству здравоохранения республики и будут использованы для выездов врачей по вызовам и других антипандемийных мероприятий», – рассказал Константин Толкачев.

Машины переданы в пользование медиков на один месяц, в случае необходимости этот срок будет продлен.

Ранее глава администрации Уфы Сергей Греков сообщил о том, что мэрия также передала медицинским службам 90 служебных автомобилей.

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