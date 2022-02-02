Депутаты Госсобрания Башкортостана передали медикам служебные автомобили

С началом новой волны коронавируса, вызванной штаммом «омикрон», в поликлиниках случился коллапс: жители стали массово жаловаться на громадные очереди в больницах и отсутствие возможности вызвать врача на дом.
Спикер парламента Константин Толкачев сообщил о том, что служебные машины депутатов были переданы врачам для поездок к больным, а также для оказания волонтерской и благотворительной помощи населению.
«С начала пандемии депутаты неоднократно принимали такое решение. В ситуации нарастания волны заболевания необходимо использовать все имеющиеся возможности для помощи врачам. Машины переданы Министерству здравоохранения республики и будут использованы для выездов врачей по вызовам и других антипандемийных мероприятий», – рассказал Константин Толкачев.
Машины переданы в пользование медиков на один месяц, в случае необходимости этот срок будет продлен.
Ранее глава администрации Уфы Сергей Греков сообщил о том, что мэрия также передала медицинским службам 90 служебных автомобилей.
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