В Башкортостане продолжают расти цены на овощи

Согласно отчету Башстата, из продовольственных товаров в период с 14 по 21 января сильнее всего подорожали: помидоры (9,8%), капуста (5,8%) и морковь (5,4%).

Умеренно поднялись цены на некоторые другие продукты, в том числе на бананы (2,7%), огурцы (2,6%) и картофель (2,2%).

На некоторые продукты цены, наоборот, упали: сильнее всего подешевели яйца (3,3%), шоколадные конфеты (2,7%) и детские фруктовые консервы (2,1%).

По итогам 2021 года овощи подорожали сильнее всего: катастрофически выросла цена на картофель и капусту – в 1,7 и 2,8 раз.

С полным списком можно ознакомиться на сайте Башстата. Стоит отметить, что исследование проводилось на основании выборочного мониторинга и не отражает динамику цен на конкретный вид товара или в каком-либо отдельном магазине.