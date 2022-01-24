Стало известно, когда в Уфе начнутся работы по реконструкции озера Теплое

«У нас состоялась встреча с жителями Инорса, обсуждали реконструкцию озера Теплое. Сейчас мы уже выходим на начало работ. Проект есть, город пообещал, что этой весной там уже начнутся работы первой очереди.

Очень важно, чтобы мы синхронизировали эти работы со строительством здания и канала гребного слалома. Так что там получится рекреационный и спортивный модуль. Деньги у нас это есть, частично – федеральное финансирование», – сказал Радий Хабиров.

Ранее глава республики говорил о том, что благоустраивать будут не только местность вокруг озера, но и территорию вдоль бульвара Баландина. На озере появятся бесплатный пляж, 250-метровый гребной канал и комплекс со спортзалом и теплыми раздевалками.