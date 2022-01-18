Велодорожки, гребной канал, бесплатный пляж: Радий Хабиров рассказал о благоустройстве озера Теплое

«Проект благоустройства озера Теплого мы разделили на два этапа. Первый начнем уже в этом году. Это территория бульвара Баландина от улицы Мушникова до озера Теплого и берега озера между домами по улице Мушникова, 7/3 и 13/8.

Ко второму этапу приступим немного позже. Начнем благоустраивать саму территорию вокруг озера и вдоль бульвара Баландина. Основная наша задача – создать вело-пешеходные дорожки, также инфраструктуру для активного и спокойного отдыха в разное время года.

Сложности вызывает то, что мы имеем дело с водным объектом. Надо исследовать дно. Нам очень важно сохранить экосистему Теплого – это для водоема самое главное. Здесь надо будет работать очень аккуратно, вокруг лес, вода. У наших подрядчиков уже есть подобный опыт. Плюс здесь уже построили ряд коммерческих объектов. Наша задача сейчас – найти общий язык с ними, важно соблюсти все интересы, предпринимателей и жителей. Здесь всего лишь два нормальных пляжа и оба платные. Это неправильно. Безусловно, мы запланируем вокруг озера Теплого бесплатный пляж.

Включили мы в проект благоустройства озера Теплого и 250-метровый гребной канал, его необходимость уже давно назрела. Но в процессе обсуждения спортсмены попросили во второй очереди не просто канал построить, а целый комплекс со спортзалом, теплыми раздевалками и так далее. Будем думать», – написал Радий Хабиров.