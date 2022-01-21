Прокуратура начала проверку после сообщений о подготовке забастовки медиков в Башкортостане

Сотрудники недовольны урезанием зарплат при повышенных нагрузках: вместо положенных по нормативам девяти бригад скорой помощи работают только три-пять, на каждую из них за 12-часовую смену приходится около 9-13 вызовов.

При этом доплата водителям за сложность работы была сокращена с 11 до трех тысяч рублей, компенсация за работу в неполном составе вообще не выплачивается, были сокращены надбавки за стаж и категорию, вдвое урезана доплата за работу в ночное время, а за вредность сведена к минимальной.

После того, как об обращении написали СМИ, местная прокуратура объявила о начале проверки укомплектованности штата сотрудников, соблюдения режима труда и отдыха персонала, начисления заработной платы и иных компенсационных выплат, обеспечения средствами индивидуальной защиты и так далее.

Министр здравоохранения республики Максим Забелин заявил, что заявление медиков носит популистский характер и все требования в учреждении якобы соблюдаются.

21 января к забастовке сотрудников Ишимбайской центральной больницы присоединился персонал Иглинской ЦРБ, из которой намедни была уволена главврач. Там о проблемах в отделении скорой помощи говорили еще летом 2021 года.