В Башкортостане уволили скандально известного главврача Иглинской ЦРБ

Главврач Иглинской ЦРБ Жанна Карунас в 2021 году оказалась в центре скандала: водители скорой помощи в ее больнице стали жаловаться на низкую зарплату и давление со стороны руководства, в то же время жители начали массово писать о нехватке терапевтов.

Карунас в ответ начала обвинять сотрудников в распространении ложной информации и пыталась жаловаться на них в полицию.

Вскоре после этого в ДТП на трассе из-за уснувшего за рулем водителя погибла бригада скорой помощи Иглинской ЦРБ. Водитель был среди тех, кто жаловался на переработки.