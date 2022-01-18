В Уфе ограничили движение транспорта по одной из улиц

Администрация города обновила список улиц, которые будут перекрываться в связи с празднованием Крещения Господня.
К списку добавилась улица Набережная реки Уфы: с 10.00 18 января до 14.00 19 января ограничили движение на участке от Маршала Жукова до Баязита Бикбая.
На остальных участках движение перекроют с 20.00 18 января до 2.00 19 января:
– по улице Маяковского (от Архитектурной до Калинина);
– по улице Бехтерева (до дома №1/1 по Менделеева);
– на местном проезде вдоль дома №32А по улице Баязита Бикбая, соединяющего ее с Юрия Гагарина;
– по улице Кирова (от Айской до Ветошникова);
– по улицам Амурской и Крестьянской вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы.
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